打造「百座世運」光電計畫 陳菊宣告今年達標

全台首座百萬瓦（MW）級的阿公店水庫浮力式太陽能發電系統─「阿公電」，利用水域空間裝設太陽光電，明年完工後，將可供應1200戶家庭用電量。（記者蘇福男攝）

2017-11-27 18:44

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄世運會主場館太陽光電，總設置容量1MWp（1百萬瓦），高雄市政府計畫以4年打造「百座世運」200MW光電，市長陳菊今天下午在阿公店水庫宣告，今年設置量已達168百萬瓦達標。

達標儀式由陳菊帶領工務局長趙建喬等市府首長與各界代表，共同打開高雄地圖的地球模型，模型中，標註有高市已完成光電建築的光電地圖，以展現「百座世運」光電建置的成效，當LED燈光亮起，168百萬瓦的太陽光電設置成為全場亮點。

會中，陳菊並親自頒發「智慧建築標章」授證，金級從缺，銀級有5案、銅級11案，其中，「高雄港中島商港區通棧建物」與「高雄港區第一辦公室建物」，因廠區設置光電設施以聚落型呈現，「高雄小城-禾樂之家」為自發性設置光電住宅，且設置綠化結合生活空間，獲得特別獎。

柯政遠為了一歲半女兒，在自家屋頂蓋了5.5瓦太陽光電裝置，還每年自費2000元跟台電購電，因而獲得銀獎和特別獎。

另外，經濟部水利署南區水資源局推動全台首座百萬瓦（MW）級的「阿公店水庫浮力式太陽能發電系統─「阿公電」，利用水域空間裝設太陽光電，已於今年2月開工，第1期預計今年底完工，裝置容量為2.3MW；第2期預計2018年底完工，裝置容量5MW，2期完工，將可供應1200戶家庭用電量。

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