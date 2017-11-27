吳敦義：執政後不鬥爭清算競爭對手、也不搞一例一休

2017-11-27 18:43

〔記者林良昇／綜合報導〕國民黨主席吳敦義訪問菲律賓，今下午拜會中華總商會及善舉總會；吳敦義表示，國民黨只要團結一致，有重新執政的機會，以拚經濟、拚兩岸和平、拚社會公義、拚政府效能作為主要施政目標，絕對不會鬥爭清算競爭對手，也絕對不會搞一例一休等人人埋怨的政策，更不會讓兩岸關係形成僵局與對峙，以至於對廣大產業造成嚴重影響。

吳敦義今下午前往馬尼拉華僑義山，向太平洋戰爭期間殉難的中華民國駐菲總領事楊光泩、多名館員及菲律賓華僑抗日烈士紀念碑獻花。他表示，第二次世界大戰期間，1941年日軍偷襲珍珠港，次年元月佔領馬尼拉，當時楊光泩與另7名館員不捨僑胞，也不願放棄職守而被日軍拘捕、槍殺。所以菲律賓僑界為楊光泩及館員興建義士碑，供後人憑弔。

吳敦義表示，楊光泩及館員為國盡忠、為僑界服務，不惜犧牲生命，他特地來義山表達敬意。他指出，很多抗日烈士，沒有後人憑弔，熱情的馬尼拉僑界出錢出力，籌建了義山，取「見義勇為」之意，為這些犧牲、沒有後人建立烈士紀念碑，非常有意義，他十分感佩與感動。

隨後，吳敦義拜會中華總商會與善舉總會，他表示，兩岸一定要維持和平穩定發展，這是國民黨堅定的基本目標；而維持兩岸和平穩定發展原則下，堅定反對台獨，他期盼國民黨所有海內外黨員都能堅定信念，一心一德，共同努力。

吳敦義指出，重建經濟繁榮均富、社會公義和諧、政府廉能有效率、兩岸和平穩定發展，是國民黨的施政目標，未來若有重新執政機會，一定會全力以赴。