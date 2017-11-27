新北10議員聯合提撥建議款 投入參與式預算

2017-11-27 19:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕「參與式預算」是民主發展重要里程碑，透過公民審議及溝通協調，合理分配公部門資源。中國國民黨新北市議會黨團今天召開記者會，宣示將聯合10位議員，提撥議員建議款共1270萬元投入參與式預算，了解「社區需要什麼」，預計明年6、7月執行完畢。

10位議員包括蔡葉偉、黃林玲玲、廖正良、洪佳君、黃永昌、宋雨蓁、陳儀君、楊春妹、連斐璠及陳明義，每位將提撥50萬元至500萬元不等建議款，投入參與式預算。

台北海洋科技大學通識教育中心助理教授吳建忠指出，參與式預算從發想、提案、投票到執行，須花費很長時間，目前台北、新北、桃園、台中及高雄都在辦理，但公部門是否檢討成果、修正模式，又是另一個問題，新北市議會帶頭推動，有助翻轉現有政治格局，成為領頭羊。

洪佳君談到，她曾在樹林區育林國中推動參與式預算，發現14歲孩子富有創造力與執行力，透過討論，達成公部門、民意代表及不同年齡層民眾對話，調整提案內容，實踐民主。

陳儀君表示，去年推動新店區500萬元參與式預算，共提出39案，內容囊括教育、文創、體育、社福與經濟建設，她認為目前市府做法不夠積極、決策過程粗糙，有待改進，今年將再提撥500萬元推動，落實「選民是頭家」理念。

蔡葉偉說，去年淡水國小120周年校慶曾試辦參與式預算，學童提案設置新的遊樂器材，透過討論、投票，讓孩子勇敢表達需求，參與公共事務。