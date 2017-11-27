馬英九被起訴洩密高院明首開庭 「總統級法庭」伺候

2017-11-27 18:04

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九4年前在任內接見前檢察總長黃世銘，聽取黃世銘報告前立法院長王金平替立委柯建銘關說，衍生被北檢起訴洩密等案，一審認定馬雖有洩密行為，但是就行政、立法有侵害司法獨立之虞而行使總統職權，有阻卻違法事由，判無罪。檢方不服，上訴高等法院；高院訂明天上午9點30分在「總統級法庭」的專一法庭首度開庭審理。

北檢起訴馬涉洩密等案指出，2013年8月31日晚間，馬英九接收黃世銘連夜報告特偵組查辦關說案的專案報告後，竟將偵查中的案件洩漏給時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強，已觸犯洩密罪，此外，馬還涉嫌教唆黃於9月4日向江洩密。

台北地方法院審理認為，馬英九向江、羅兩人轉述的不止是關說案，另提及「特偵組將開記者會」、「檢察總長沒有提到是否結案」等事項，馬確有洩密行為，不過，馬是就院際間事項，行使權限爭議處理權，乃總統專屬權限，可阻卻違法，判馬無罪。

審理此案的合議庭審判長為江振義、受命法官為許文章，陪席法官是潘翠雪，雖然準備程序庭時，一般案件是由受命法官一人獨任審理即可，直到審理庭時才合議審理，但考量馬具前總統身分，此案將全程由合庭議審理，未區分準備程序庭或審理庭。

此外，馬涉及官司不僅於此，北檢後天將以「三中案」被告的身分，傳訊馬出庭，馬等於是連續兩天都將以被告身分出庭應訊。

至於立委柯建銘自訴馬英九教唆洩密、加重誹謗，一審判馬無罪，柯不服上訴，高院已於10月11日判馬無罪定讞。