慶富案〉銀行團確定不展延 軍方：10天後解約

2017-11-27 18:31

〔記者羅添斌／台北報導〕慶富公司承製獵雷艦案聯貸案的主辦銀行第一銀行今天表明，不會展延慶富公司的預付款還款保證，聯貸銀行團也將在明天做出具體決定；軍方官員今天說，慶富公司如果明天提不出預付款還款保證，29日就會通知銀行團沒入慶富保證金，並通知慶富從28日起算的10天內再提還款保證，如果慶富仍提不出，屆時就會啟動解約程序。

官員同時表示，一旦進入與慶富解約，就代表著慶富公司將同時面對銀行團、海巡署與海軍的追償行動，也代表政府處置此案的決心。

軍方因為獵雷艦案及後續預算挪用與編列不實等疏失，日前已核定對多位海軍將校進行行政懲處，在金脈遭到斷絕支援的情形下，慶富公司已無力提出預付款還款保證，遭到軍方解約已進入倒數計時。

軍方官員今指出，在聯貸銀行團明天可望宣佈不展延慶富公司預付款款保證之後，慶富勢必要拿出預付款還款保證，「但預估慶富根本拿不出來」，慶富違約幾乎已成定局，但軍方仍須按照合約走，會通知慶富在10天期限內再提還款保證。

官員說，如果慶富在10天之後，仍提不出預付款的還款保證，屆時就會啟動解約程序，此外，「如果慶富在這10天之內，因為財務問題宣告倒閉，也符合解約要件」，同樣會進入解約的程序。