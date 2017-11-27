查罷昌志工噴字 引爆安定力量、時代力量互控

罷昌志工用高壓水柱噴出罷免黃國昌字樣，金山警分局員警據報前往了解。（記者俞肇福翻攝）

2017-11-27 17:30

〔記者俞肇福、吳昇儒／新北報導〕時代力量立委黃國昌罷免案投票進入倒數階段，罷昌人士、國民黨文傳會前副主委毛嘉慶在臉書上PO文，有罷昌志工洗地宣傳「罷免黃國昌」，卻遭金山警分局員警跑到志工住處關切，更把志工近70歲的母親嚇壞；毛嘉慶批，「 這代表，只要你惹到黃國昌，那怕沒有違法違規，警察都可以去你家查水錶、查戶口！」

時代力量新北黨部執行長陳志明呼籲，此事絕非黃國昌團隊所發動。而且去年婚姻平權陣營同樣也常遭到警方關切，此時應該追問的是警政署對於該宣傳方式的整體應對政策，進行制度性的思考，而非進行惡意政治影射。

陳志明呼籲，安定力量一再以質疑行政機關的方式影射黃國昌施壓，簡直是莫名其妙；黃國昌並非新北市長，更無施壓新北市政府之可能，新北市府不應放任這類混淆視聽的不實訊息，造成七星區居民無謂的困惑及恐慌。

金山警分局表示，分局同仁11月14日凌晨4時38分接獲民眾報案指出，有人在馬路外噴漆，影響睡眠。但員警實際上到現場，發現是有人利用高壓水柱在骯髒的地面上，噴出罷免黃國昌的字樣，而空壓機發出的聲音，吵到報案人；該行為已經觸犯社會秩序維護法第72條，所以才會調閱監視器，鎖定發出噪音的民眾車牌，追查車主。

承辦人員日前跑到車主家中詢問時，他並不在家，所以沒有直接跟家屬說明，可能造成誤會。警方一定是行政中立，此案只是為了追查發出噪音的民眾，而非網友提及的查水錶問題。