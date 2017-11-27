慶富恐遭解約 獵雷艦未來發展有3種可能

慶富恐遭國防部解約，獵雷艦案未來將有「其他船廠承接」、「國內重新招標」與「撤案」等3種可能性。（資料照，記者黃旭磊攝）

2017-11-27 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕一銀董事長董瑞斌今於立法院財委會備詢時首度表態，慶富聯貸案後續保證金79億元，確定不再展延，連帶影響下，國防部將與慶富解約，若海軍與慶富解約，獵雷艦案發展未來將有3種可能性。

一銀董事長董瑞斌表態，慶富已違約，銀行團目前正在積極進行債權保全，後續的保證金展延問題，「一銀確定不展延。」軍方指出，依照合約，銀行團若確定不展延，軍方要求慶富於10天內提出保證金，若慶富提不出來，就會啟動解決程序；總統府表示尊重聯貸銀行團與國防部的決定。

據《中央社》報導，若確定與慶富解約，海軍將有3條路可供選擇，第一為由「其他船廠承接」，優點是造艦期僅會延宕2年到3年，但慶富破產進入清算程序相當冗長，除非其他船廠在解約前願意併購或合併慶富，才能繼受慶富法律上相關權益，但慶富財務狀況不明，研判其他公司併購意願不高。

另一種選擇是「國內重新招標」，已經有包含台船及中信造船、龍德等公司表示參標意願，但取艦時間可能較原訂目標晚3至4年；最後一步則是「撤案」，撤案後，國防部將停建新型獵雷艦，改為提升現有船艦性能，可減少採購爭議，降低國防財力負荷，但就算性能提升，船齡老舊的情況下，恐影響戰力。