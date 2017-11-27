總統「私人行程」到宜蘭看長照 地方要角齊聚

總統蔡英文今到宜蘭三星鄉尾塹社區，了解當地長照據點推動情形。（記者張議晨翻攝）

2017-11-27 17:13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕總統蔡英文今下午到宜蘭縣三星尾塹社區參觀當地長照據點，陪同人員包含民進黨選對會召集人林錫耀在內，還有多位地方政壇要角，但行程未公開，且過程保密到家，加上地方選舉緊鑼密鼓展開，給人遐想空間。不過，據了解，蔡抵達後主要了解長照據點現況，還親手陪作簡易盆栽，當場未談及敏感話題。

蔡英文抵達後，先與據點長者同樂，並聽取簡報，了解當地長照據點推動情況，因尾塹社區向前瞻計畫提300萬元預算，用於修繕活動中心設施，總統聞訊後也當場回應「沒問題」，允諾協助辦理。

今天行程陪同人員包含林錫耀在內，還有立委陳歐珀、宜蘭縣代理縣長陳金德、議長陳文昌及縣黨部主委林進財、三星鄉長黃錫墉等人，多為地方人士要角。

不過，據了解，因尾塹行程，全程都有社區長者在場，一行人並未提及敏感話題，蔡此行主要了解三星尾塹長照據點推動情形。

值得一提的是，蔡見到陳文昌還問「最近好不好」，但一旁的林進財隨即接話，「他最近非常辛苦」，蔡還追問「怎麼辛苦」？林僅回覆「再跟總統報告」。最後蔡英文與長者完成盆栽作品後，與活動中心外等候群眾握手致意後，隨即離去。