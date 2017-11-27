新竹市明年度總預算各黨團協商未果 能否通過投下變數！

新竹市議會各黨團針對明年度總預算進行協商，不過各黨團都有立場，協商未果。市議會議長謝文進則希望不要動用表決處理，讓總預算能否通過仍有變數。（記者洪美秀攝）

2017-11-27 16:39

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市107年度總預算經市議會延會，今天是議會黨團協商最後一天，國民黨團主張將「開竹300年」6000萬元預算予以凍結，不過，新民意問政聯盟主張採統刪5000萬元、包含開竹300年600萬元經費方式處理，協商最後仍無結果，也讓明年度總預算能否通過仍有變數。

新竹市議會今天針對明年度總預算進行最後黨團協商，國民黨團派出市議員李國璋、新民意問政聯盟由市議員許文棟、陳清全和民進黨團總召鄭宏輝、幹事長施乃如進行協商。

國民黨團李國璋指出，黨團立場是希望將「開竹300年」6000萬元予以凍結，或刪除6000萬元預算的一半，其他保留項目則予以通過。

新民意問政聯盟許文棟強調，黨團針對「開竹300年」6000萬元預算，建議採10%以下的刪減比例，加上統刪第二預備金4400萬元，總預算刪除經費為5000萬元。

民進黨團總召鄭宏輝強調黨團立場是主張「開竹300年」6000萬元預算只刪5%預算，但站在執政黨立場，會尊重各黨團協商結果，若真的協商不成，黨團也不樂見要付諸大會表決。

新竹市議會議長謝文進表示，尊重議會各黨團協商的結果，但也希望不要動用到「表決」，希望各黨團能再協調，達成共識。

由於各黨團協商沒有結果，也使得新竹市明年度總預算能否在明天延會最後一天通過仍有變數。