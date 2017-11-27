慶富案〉檢察總長：各界「疑點」都會查、會偵辦到底

2017-11-27 16:34

〔記者黃建華／高雄報導〕慶富得標獵雷艦合約，衍生出詐貸等風波，國防部與慶富解約在即！檢察總長顏大和今天南下關切高雄地檢署偵辦慶富案進度，面對媒體提問：外界對慶富當初能拿下獵雷艦合約，有諸多質疑，顏大和強調，檢方對各界的「疑點」都會調查，一定會偵辦到底。

不過，他也表示，「疑點不一定就是犯罪」，檢察機關會秉於毋枉毋縱之原則，謹慎、積極蒐證，就社會質疑之事項仔細查明，儘速釐清事實之真相。

顏大和今日南下，並在高雄地檢署召開記者會，他說，假設有人在「國艦國造」專案從中舞弊，司法機關絕對會偵辦到底，「我是來這邊了解偵辦過程，也對雄檢獵雷艦專案小組、市調處、南機站、廉政署，表示慰問之意。謝謝大家！」

被媒體問及軍方已懲處部分經辦獵雷艦案的軍官一事，顏大和說，海軍調查是行政調查，檢方專案小組是調查涉及刑事部分，範圍不同。但對於外界的疑點，檢方都會調查。

顏大和說，這段期間專案小組非常辛苦，因偵查不公開，外界不了解進度，但未結案之前，不可能對外說明查了那些人、那些事，要告一段落之後才會公布。聯貸是否有弊案，和外界質疑點，檢方都會調查了解，也希望儘快完成。

據了解，有關「國艦國造」計畫的獵雷艦招標過程，以及金融機構之聯貸、撥款有無不法？ 高雄地檢署偵辦迄今，仍侷限在慶富公司董事長陳慶男、陳偉志父子等人涉嫌詐貸部分，至於慶富得標過程是否涉及不法？以及是否有軍方或藍、綠政界高層介入，檢方尚無掌握具體事證與進展。