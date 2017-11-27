因人事懸缺 AIT證實︰美台TIFA會議日期「有困難」

美國在台協會（AIT）發言人游詩雅今天證實，TIFA次長級會議日期的確因為人事未定而「有困難」。圖為美國在台協會理事主席莫健。（資料照，記者曹郁芬攝）

2017-11-27 16:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美「貿易暨投資架構協定（TIFA）」年度會議今年遲未召開，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中日前表示，TIFA是次長級會議，由於美國貿易代表署（USTR）副貿易代表持續懸缺，TIFA今年應會停開；但鄧振中也強調台美工作階層與更高階層的溝通管道都相當暢通。外交部表示對外貿易談判事務由鄧政委統籌發言；美國在台協會（AIT）發言人游詩雅今天回應證實，TIFA次長級會議日期的確因為人事未定而「有困難」。

台美經貿談判架構下最高層級的TIFA會議，年年輪流於美國華府與台北召開，今年原訂於年底在台北舉行，但遲未定案會議時程。TIFA自2004年起提升為次長級會議，去年由經濟部次長王美花與美國副貿易代表霍里曼（Robert Holleyman）共同主持。

鄧振中日前接受中央社訪問表示，因美國總統川普上任後，雖已提名USTR三名副貿易代表人選，但仍未通過任命程序，以作業時程來看，今年的TIFA會議恐將停開。旦鄧振中說，美國副貿易代表雖尚未選出，但台美雙方在工作階層以及更高階層的溝通管道都相當暢通，7月時助理貿易代表就曾率團來台，舉行例行TIFA事務性會談，因此即使今年停辦，也不用延伸解釋美國是否重視台灣等問題。

台灣與美國自1994年簽署「貿易暨投資架構協定」，迄今已召開10次台美TIFA會議，是台美雙方目前最重要雙邊經貿高層諮商管道。TIFA於2008年至2012年間，曾因美國牛肉進口議題而停開。今年7月下旬，USTR、商務部及農業部組成的代表團來台，與行政院經貿談判辦公室（OTN）等官員展開貿易對話；美方在會中再度要求盡速開放美豬進口，我方官員則強調相關問題需經風險評估。

涉外人士表示，日前AIT主席莫健在雙橡園演講時曾提及美台經濟「可以更好」，其實就是談美豬議題。涉外人士指出，TIFA是台美公開最高層次的談判，也是台美經貿互動的重要指標，美方重視美豬議題，會否可能因為此議題談不攏，所以停開。外交部昨對此表示，對外貿易談判事務由鄧政委統籌發言，外交部為配合協助。

不過AIT今天回應時證實，美國與台灣的確還沒決定TIFA次長級會議日期，因為此是次長級會議，但美國USTR副貿易代表目前仍懸缺，使得確定雙邊會議日期「有困難」。