藍黨團羅列預算缺失 中市府：依必要性合法編列

2017-11-27 16:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會國民黨團27日召開記者會說，市府明年度81%預算是消耗性經常支出，置入性行銷近6億元，出國旅費增加近6百萬元。市府駁斥，公務機關依法不得置入性行銷，而國際交流在議會監督下進行，引進更大的商機，全民受益。

國民黨團召開記者會指出，消耗性經常支出，例如行銷、宣傳、活動、出國旅費，都是煙火式預算，會排擠重大建設發展。市府107年總預算中，有1053億、81%是消耗性經常支出，預算濫編，資本支出則僅編247億元，歷年最低。

藍營又說，市府大編置入性行銷經費，宣傳、廣告、行銷費就將近6億元；財政每況愈下，竟還讓出國旅費比今年增加594.8萬元；另，編列7300萬元補助影視發展、文化建設等多個基金會，蓄意規避議會監督。

市府駁斥，依法公務機關不得置入性行銷，完全不了解國民黨所指編列6億宣傳廣告行銷等經費的依據何在？出國相關預算都在議會監督下進行，不僅提升台中國際化程度，更引進更大的商機，受益的是全體市民，實不該憑空指摘。

市府說明，市府每一個基金會成立都送議會審查通過，以影視發展基金會為例，其所協助的「大佛普拉斯」榮獲金馬獎最佳新導演獎、最佳攝影等5項大獎，導演黃信堯領獎時還公開感謝台中市政府，影視服務已提升到專業等級。