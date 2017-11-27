陳朝建榮任中選會副主委 林佳龍感謝他對市政的努力與貢獻

2017-11-27 15:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府前法制局長陳朝建出任中選會副主委，市長林佳龍今天在市政會議頒贈紀念品，感謝他對市政的努力與貢獻，特別是法制局推出的「樂活臺中食安篇APP」，先後獲得衛福部食安拔尖計畫1千萬元獎金，以及國發會第9屆「政府服務品質獎」。

林佳龍說，法制局在陳朝建帶領下，推出「樂活臺中食安篇APP」，先後獲得食安拔尖計畫1千萬元獎金及「政府服務品質獎」。此外，市府去年調解成立2萬多件，成立率將近9成，6都第1，更成功促成中央增設「資深調解委員總統獎」，給奉獻社會的人應有的榮耀。

他又說，中央地方間官員的流動，對未來政府間的合作，是好的現象，目前市府團隊中也有許多同仁在中央服務過，這些都是很好的經驗。到中央服務，是榮譽也是責任，相信以陳前局長的才學與經驗，將為社會帶來更多貢獻，也感謝他對過去台中市政所做的努力與貢獻，歡迎他常常回娘家「台中」，永遠都是台中隊。

陳朝建表示，他已離開台中1周，今天是他第1次回娘家，倍感溫馨，感謝總統府、行政院的推薦與提名及國會同意，讓他有機會到中央服務；中選會的運作與地方政府息息相關，選務上必須與民政局、教育局等多個單位合作，選務作業辦理上，並由軍公教人員擔任大樑。中選會未來將與法務部合作推動反賄選工作，並與相關單位密切配合。

陳朝建強調，台中市是他服務3年的地方，對這座城市有一定情感，他以市府團隊為榮。