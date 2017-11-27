抗議勞動部 台鐵產工抨擊勞基法修法是「全國台鐵化」

台鐵產業工會控裁決會不公。（記者李雅雯攝）

2017-11-27 15:52

〔記者李雅雯／台北報導〕台灣鐵路產業工會今天下午2點赴勞動部前抗議，控訴今年春節會員為爭取休假權利，按法定程序事前告知，卻遭鐵路局送出337張曠職單，裁決會裁決駁回，釀成201個懲處案，作法儼然是打壓工會，認定台鐵有無上限的排班表權利，裁決會裁決離譜不公，勞動部長林美珠失職、應下台。

台灣鐵路產業工會理事長王傑表示，裁決會制度不公，會員事前決議依法休假，也在事前完成告知，過程中卻不准工會做文宣宣傳，造成很多員工不敢參與，裁決會決議顯見不合時宜的作法，他們抗議不合時宜的裁決會。

台灣鐵路產業工會會員代表徐仲能指出，台鐵最著名的就是三班制，員工每天都到班，若從下午1點上到10點，隔天班可以排你早上6點就來上班，中間間隔8小時，對於勞工來說，沒有家庭生活、沒有充分休息，問題根源就在台鐵不願意增加人力，將心比心，「這樣的班表你們願意嗎」。徐仲能批評，勞基法近來修法版本，就是要讓「全國台鐵化」，讓每個勞工的勞動條件都和台鐵員工一樣。

台灣鐵路產業工會會員代表曹嘉君表示，台鐵員工已經是在勞基法底限，勞基法修法版本就是要把全國勞工都拉到第十八層地獄去。

台鐵產業工會秘書蕭農瑀說，裁決會體制需要修改，訴求增加調查人力，另要被賦予主動調查權力，而非各案都是由勞工舉證。

台鐵產業工會接著拿出林美珠大型海報，將「考績丙」送給林美珠「吃丙」，強調林美珠不適任，高喊「林美珠下台」。

勞動部裁決會在今年7月14日做出駁回申請裁決決定。勞動部勞動關係司裁決科長章鴻年引述過往新聞稿內容回應，回應指出，台鐵和員工排班內規都是事先排定班表，勞工要拒絕出勤可事先通知，該案未在排班前先說明，有違誠信。