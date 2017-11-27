李明哲案明宣判 學者：兩岸關係晴雨表

遭中國羈押逾半年的非政府組織工作者李明哲。（資料照，法新社）

2017-11-27 15:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕李明哲案將於明天在中國湖南省岳陽市中級人民法院宣判，李明哲妻子李凈瑜今日下午搭機前往中國聆聽判決。台灣智庫諮詢委員董立文表示，中國法律可以操作的空間很大，而這又是政治事件，因此對岸一定用政治手法來操作，無論是判刑輕重以及後續執行方式，都可以當成兩岸關係的晴雨表。

董立文指出，如果李明哲遭重判，可以解讀成兩岸關係現趨於緊張的時刻，中國藉此告訴台灣人民不要介入他們的內政，輕判也有輕判的解釋。而即使是重判，執行時也有很多方式，包括緩刑、保外就醫等，若輕判則真的從頭關到尾，也是很嚴重；中國的法律操作彈性太大，從判刑到執行都是一種政治操作。

董立文研判，中國應該不會是重判、也不會是輕叛，應該使取其中，因此還要觀察中國後面會怎麼操作、執行，至於李明哲何時會被釋放回台，目前仍難觀察。

他認為，中共總書記席習近平在十九大的政治報告中，提到「尊重台灣現有的社會制度和台灣同胞生活方式」，而李明哲遭控的罪名，在台灣根本不會成立，這正顯示兩岸有不同的社會制度與生活方式，就看中國是否尊重與理解。