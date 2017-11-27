桃市無償爭取世大運泳池 執政黨議員喊刪安置費

民進黨市議員蔡永芳（灰衣站立者）提議刪除世大運泳池設置預算。（記者陳昀攝）

2017-11-27 13:58

［記者陳昀／桃園報導］桃園市府無償爭取到世大運時使用、造價1億7800萬元的2座「組裝式游泳池」，平鎮部分由體育局編列7000萬元預算設置附屬設施，但民進黨議員蔡永芳認為未來成本不符經濟及實用效益，今天審查時提出刪除，後因在地的平鎮區議員不分藍綠要求保留而收回，但無黨籍市議員劉勝全跳出來說「有道理」，再提刪除，因中午不及表決，延至下午再議，幾經討論後預算仍通過。

桃園市爭取到的2座世大運泳池，25米游泳池設置在大園國際高中對面的文高一用地，定名為「大園高中世大運游泳池」，由教育局編列4千萬元附屬設施預算；50米游泳池設置在平鎮高中旁的文中八用地，由體育局編列7千萬元。

蔡永芳指出，他請教過專家發現，世大運的選手用泳池與一般泳池相比，深度過深、寬度過寬，在教學、一般使用及救生上都不太方便，估計未來需要增加1/4加熱水溫的成本，而且國內只有一家管理維護廠商，後續恐怕流於壟斷，質疑缺乏經濟、實用性，要求刪除。

國民黨團見狀歡聲雷動，但平鎮區議員不分藍綠都很緊張，黃敬平、楊家俍、謝彰文、劉仁照輪番發言，希望保留。楊家俍認為，該泳池就在平鎮高中旁，未來可用於培育專業游泳人才，未來有全大運、全運會，周邊居民和學校都很期待，也確實有需要，希望不要擱置或刪除。黃敬平、謝彰文、劉仁照也說，這泳池有許多縣市在爭取，桃園能爭取到是好事，希望保留。

蔡永芳見狀收回刪除案，改提擱置，他說，喊出刪除只是要讓大家知道嚴重性，但針對世大運泳池，市府未來還是會面臨很多問題。

「說的有道理！」不過，無黨籍議員劉勝全跳出來喊刪除，他認為蔡永芳所言很有道理，提出後恰逢中午休息時間，過一小時後，劉又收回刪除案。

最後由平鎮區市議員舒翠玲提出附帶決議，希望將7000萬元預算用來蓋一座全新游泳池，擔心未來設置好後根本「養不起」，但局長夏金興表示，7000萬元沒辦法蓋一座全新游泳池，劉仁照也說，這筆預算是指定用途，不能另作他用，舒翠玲只好作罷。