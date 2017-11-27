彰化縣長選舉 牙醫吳明哲第一場說明會廟前登場

吳明哲一家人行動力挺，陪同在彰化市南瑤宮舉辦肥皂箱「阿哲說明會」。（記者張聰秋攝）

2017-11-27 13:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨彰化縣長黨內初選登記共有3人完成，彰化縣黨部和彰化縣選舉委員會明天（28日）將進行第1次協調， 開業牙醫師吳明哲，來自杏壇和杏林界，父母教育界退休，妻子和弟媳是牙醫師，未曾參政的他，堪稱政壇白紙。今天，他在彰化市南瑤宮舉辦肥皂箱「阿哲說明會」，3、400位旅北同鄉會和彰化在地的支持者到場助陣，齊喊「加油！凍蒜！」，現場充滿青年人對改造彰化的熱情和活力。

吳明哲的爸爸是私立建國科技大學董事長吳聯星的胞弟吳聯樹，吳家共5兄弟、4姐妹，吳聯樹排行老三，他和妻子陳素香都自建國科大退休，婚後栽培3個孩子成家立業、事業有成，老大吳明哲和吳明哲太太都是牙醫師、老二吳明倫從事貿易、太太是小學老師，老么吳明聖在吳明哲牙醫診所擔任行政副院長、太太是牙醫師，全家就有3位牙醫師。

吳明哲爸媽和妻子行動力挺吳明哲拖下醫師袍為鄉親服務，吳聯樹說，彰化縣是台灣董事長最多的縣市之一，公司產品遍佈全世界，從汽車零件、水龍頭開關，不乏出自彰化生產製造，吳明哲有別的候選人沒有具備的特質，政治素人是一張白紙，這是讓別人無懈可擊的地方。

吳明哲媽媽陳素香說，「國家興亡匹夫有責」，勸進勸退聲音湧進，吳明哲自身有高度的意願和興趣，否則也不是別人勸進就能打動他的心，擔任牙醫師15年，他看到很多阿公阿嬤自己看診或外傭陪同，他一直覺得，彰化縣土地這麼大，為什麼都留不住年青人，他有幸能夠生活在3代同堂的家庭，希望彰化產業能夠發達，讓每個年青人能夠留在彰化工作，每個家庭都能夠享受天倫之樂。

前台化員工的國民黨內湖青工會會長蔣豐懋說，吳明哲知道年輕人的需求，年輕人想回鄉工作，不要再領22k，要有穩定的工作和收入，才敢結婚生小孩，他是國民黨的活水，大家要給活水機會，讓青年改變彰化、改變未來，他能夠給彰化一個好的未來，好的未來非常重要，他有他的擘劃和規劃，有其創意和創新。

旅北同鄉會副會長林順益說，旅外彰化縣民約300多萬人，只要全台同鄉會都動起來，1人打1通電話，吳明哲初選一定會過。

吳明哲勾勒彰化黃金三角的新願景，打破傳統北彰和南彰的思維，細分成4區，彰北9鎮工商重鎮、歷史城區，彰中5鎮精緻農業觀光區，彰西4鎮黃金海岸漁業區，彰東8鎮為山林農業觀光區。

吳明哲說，彰化人才嚴重外流，政府要負最大責任，政府讓人民自己苦幹實幹，沒有替人民包裝品牌，期許自己成為源頭活水，透過世代交替的傳承，讓年輕人用創新與活力，為彰化貢獻一己之力，注入新希望、新思維、新願景。