核食引進農博說 桃市國民黨團：協助溝通也不行

桃園市議會國民黨團今天召開記者會，抗議市長鄭文燦承諾日方協助溝通引進核食。（記者陳昀攝）

2017-11-27 13:16

［記者陳昀／桃園報導］桃園市議會國民黨團今天在議事堂舉行記者會，抗議市長鄭文燦上週四承諾日方與中央溝通、協助解禁，他們認為，市府不該有協助立場，若日本媒體報導不實，更該提告。市府透過新聞稿回應說，會堅持「捍衛食安」、「符合法規」、「沒有核食」三項原則，請各界放心，也不必在揣測性的假議題打轉。

千葉縣知事森田健作23日造訪桃園市府，與鄭文燦共同舉行「台日聯合記者會」，會中森田健作向台灣政府喊話，希望法規回歸科學數據，不再單以地區判定，鄭文燦回應說，農博會邀請千葉參展，但參展必須符合中央許可，市府會對此持續與中央部會溝通。事後經日本媒體NHK報導、前總統府前副秘書長羅智強質疑，引發軒然大波。

市議會國民黨團書記長徐玉樹質疑，鄭文燦未經市議會及市民同意，就單方面和森田健作商議如何解除核食進口限制，進一步引進農博，是出賣桃園市民健康。桃園市黨部副主任委員暨發言人魯明哲也說，若日媒報導有誤，市府為何不提告？

市議員梁為超認為，日本食品進口是中央權責，鄭文燦不應置喙，而且身為桃園大家長，應該嚴格把關，不該站在「協助解禁」的立場。

桃園市政府發言人、新聞處長張惇涵表示，鄭文燦在23日記者會已清楚說明，農業博覽會可呈現生態農業、科技農業、綠色生活、循環經濟等不同面向，並不只能販售農產品，當天日本媒體關心時，鄭文燦也清楚表達，參展項目「必須符合我國針對食品的規定」，清楚表明「不會引起核災區食品」的立場。

張惇涵說，日方表達意願、我方表達立場，雙方意見不一致是正常的，但鄭文燦身為地方首長，不會違背中央法規，也不會對日方有承諾。

他強調，市府的立場很清楚，堅持「捍衛食安」、「符合法規」、「沒有核食」三項原則，請各界放心，也不用在揣測性的假議題上持續打轉。