勞團訴求「還我七天假」 血汗球丟向行政院

勞團、工會訴求「還我七天假」、「撤回勞基法修正草案」。（記者李雅雯攝）

2017-11-27 13:18

〔記者李雅雯／台北報導〕勞團「工鬥」今天上午10點在行政院前陳抗，訴求恢復國定假日7天，訂立「國定假日法」，撤回勞基法修正草案，阻擋過勞三法「鬆綁七休一」、「輪班間隔縮短」、「加班時數上限拉高」讓勞工陷入過勞深淵。

工鬥發言人陳姳臻指出，今天就是國發會公共政策網路參與平台回應「還我七天假」議題提案最後一天，政府未能給具有說服力的回應，僅以「國定假日沒有還來還去問題」就駁回了提案，所有過程僅流於形式，行政院長賴清德若要做功德，先把七天國定假日還給勞工。

新竹縣產業總工會理事長詹素貞抨擊，從去年強砍七天國定假日到現在勞基法修惡，資方、政府聯手強行，任何決策有和勞工團體協商討論嗎？勞工就是民進黨心中最軟的柿子，「賴清德下台！」桃園市空服員職業工會理事長林佳瑋表達抗議勞基法修法、裁決會不公訴求，截至上午10點，已經絕食168個小時，僅喝水。

陳姳臻表示，12月4日再由民進黨立委林靜儀輪值衛環委員會召委，屆時可能又再討論勞基法修正草案，我勞工絕對開戰到底、抗議隨行。

工鬥和其他聲援團體、工會最後手拿帶有紅色顏料水球，象徵勞工的血汗，擲向行政院大門，表達不滿。

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