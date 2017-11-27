罷免案將投票 長老教會牧師力挺黃國昌

台灣基督長老教會牧師陳思豪（右起）、黃哲彥、黃春生27日召開「國昌用心，牧師相挺」記者會，力挺時代力量立委黃國昌，呼籲民眾站出來投不同意罷免黃國昌。（記者簡榮豐攝）

2017-11-27 12:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量立委黃國昌罷免案將於12月16日投票，時代力量今於濟南教會召開記者會，邀請長老教會汐止教會黃哲彥牧師等3名牧師聲援黃國昌，呼籲選民在罷免投票當日投下「不同意罷免」的反對票，守護民主制度。

濟南教會黃春生牧師表示，「罷免黃國昌立委，是劣幣逐良幣的表現」，他肯定黃國昌擔任立委以來的問政表現，這樣的優秀立委如果被罷免，國會將會更加墮落，希望新北市第十二選區的民眾站出來投下「不同意罷免」黃國昌的反對票， 為台灣結構上的公義一起努力。

黃國昌立委選區的汐止教會黃哲彥牧師表示，挺黃國昌不是挺他個人，而是挺台灣民主的健全及落實，此次的罷免理由都是情緒性言語以及個人感受問題，黃國昌遭到提案罷免，並非因為在立院表現不佳、也不是因為任何違法瀆職的案件，所以罷免不能成立。

因此，黃牧師也說：此罷免案，在考驗台灣人民這二、三十年所建立的民主制度，有沒有因為民主素養提升而更健全。

古亭教會陳思豪牧師則說，民眾可以不認同黃國昌的政治理念，但必須為反對惡質的罷免手段挺身而出，不分陣營、立場，避免此制度的誤用及濫用。

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