民進黨三星鄉長電話民調爆爭議 陳坤控告主委林進財

民進黨三星鄉長電話民調爆爭議，主委林進財被告。（記者簡惠茹攝）

2017-11-27 13:08

［記者簡惠茹／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣三星鄉長提名電話民調引發爭議，參選人陳坤質疑民調公正性，他說，鄉內才8千多通電話，居然灌水到1萬通，他今天到地檢署按鈴申告，控訴黨部主委林進財妨礙競選，林進財說，有效樣本都是設籍三星鄉。

民進黨宜蘭縣鄉鎮市長提名民調作業，三星鄉打頭陣，11月24日晚間舉行，三星鄉公所秘書陳坤、鄉代會主席陳文新、鄉代曾茂照角逐，由山水、全方位兩家公司進行民調，今天縣黨部開封民調結果，由陳文新勝出，但是陳坤認為電話資料遭灌水，到地檢署控告林進財。

陳坤指出，三星鄉內的電話才8千多隻，結果民調時卻灌進1萬多隻的電話到民調公司的系統，連羅東、冬山都接到電話，懷疑電話是不是被操縱？多出來的1千4百隻相當驚人，會影響到民調結果，提出質疑後縣黨部又保持沉默，只說是中央黨部給的電話資料，全部推給中央，這會嚴重影響到民進黨的信譽。

陳坤說，當初是民進黨宜蘭縣黨部主委林進財跟他簽訂同意書，民調也是宜蘭縣黨部辦的，所以告林進財以不法的方式妨礙競選，希望司法秉持公道，追查清楚，給大家一個真相。

陳坤的觀察員說，當天現場監聽時，聽到有受訪者明確表達他住羅東不住三星，打電話來做什麼？回來以後才了解到問題的嚴重性，三星總住戶才8千6百多通，怎麼有1萬筆資料？

陳坤的委託律師林詠御表示，陳坤將來可能有候選資格，如果用不實方法虛報或灌水，影響民調的公正性，這會妨礙候選人的競選，依照最高法院的見解，候選人不限定哪個時段，初選這個階段也應該視為有候選人的資格，如果被以這樣的方式排除競選，違反選罷法98條的規定，請地檢署查明是否有做假的情形，我們要的只是公平公正公開的資訊。

林進財說，抽樣時如果抽到不是三星鄉的話，屬於無效樣本不會列入計算，這次三星鄉民調結果，呈現的有效樣本1068件，都是設籍在三星鄉的選民，即使抽樣時抽到五結、冬山或羅東，都是屬於無效樣本，不會在民調中呈現出來。

「一切公平公正公開進行。」林進財表示，民調前三名參選人也開過協調會同意，電話資料由中央黨部提供，民調當天將資料灌進民調公司的系統，當場也經過參選人的觀察員同意，陳坤告他是陳坤的權利，但是公道自在人心。

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