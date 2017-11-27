吳敦義訪菲華工商總會 誇馬執政創經濟高峰

2017-11-27 13:01

〔記者林良昇／綜合報導〕國民黨主席吳敦義訪問菲律賓，今上午拜會菲華工商總會，吳敦義說，前總統馬英九8年執政下，經濟創高峰，在2010年經濟成長率達到10.63%；國家競爭力評比是全球第八名，2011年晉升到第六名，這是馬執政8年對國家最大貢獻。

吳敦義今上午拜會菲華工商總會，吳表示，菲華工商總會除推動工商企業發展與交流外，也敦促菲律賓國會提出法案，讓土生土長的菲律賓華人能歸化，顯示菲華工商總會不僅對工商業界發展有很大貢獻，也十分照顧菲律賓華人。他表示，菲華工商總會與中華民國、中國大陸基於各種工商業界的往來，有活躍的交流與表現，他祝賀菲華工商總會非凡成績、會務昌盛。

菲華工商總會副理事長李少平則表達誠摯歡迎之意，他說，吳敦義就任後首次出訪的國家就是菲律賓，顯示國民黨對菲律賓的重視。希望國民黨在吳的領導下，奮發圖強、浴火重生，也希望國民黨持續促進兩岸和平，增進兩岸互相了解與經貿來往。

吳敦義表示，馬英九8年執政下，經濟屢創高峰，2010年經濟成長率達到10.63%，是40年來最高成績；國家競爭力評比方面，2010年瑞士洛桑國際管理學院評鑑中華民國的國家競爭力，是全球第八名，2011年晉升到第六名，這是馬執政8年對國家最大貢獻。

吳敦義也談到，國民黨的對手主張維持現狀，但2016年贏得政權後卻沒有維持現狀，兩岸關係陷入僵局。國民黨一定要集中全力，結合所有支持國民黨理念與政策的同胞們。

吳敦義指出，團結先要革新，國民黨推動擴大年輕人問政管道；革命實踐院也加強培育年輕人投入重政的路途或社會服務的工作，希望在質與量大幅提昇，讓國民黨於2018年基層選舉贏得顯著的成績。

吳敦義表示，若贏得2018年選舉，2020年有機會重返執政，要重建繁榮均富的經濟，讓國家的經濟成長率恢復比較好的成績，造福百姓；重建有能力、操守、廉能、有效率的政府；維持社會公義和諧，世代間沒有衝突、要和諧，勞資合作共創雙贏；且重建兩岸穩定和平的關係，並對國際廣結善緣。