國安局首次披露 維安監控租用即時影像系統逾兩年

立法院外交及國防委員會今天審議國安局預算，國安局長彭勝竹備詢。（記者劉信德攝）

2017-11-27 12:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕國安局今年首度在預算編列中公開租用「行動即時影像傳輸服務」一事，但遭立委質疑用途不明；國安局說明，租用即時影像系統是為了「拍攝所有安維對象」，例如總統跑行程時，國安局透過即時系統與維安編組聯繫，事先確認場所安全性。

立法院外交及國防委員會今天審議國安局預算。國安局在107年度預算「情報行政」中的「其他業務租金一項」，編列180萬9千元，並指出用於國安局各單位辦公處所影印機及行動即時影像傳輸設備租賃等租金費用。

國民黨立委江啟臣提案指出，去年度僅編列影印機租賃費用99萬6千元，今年另租賃行動即時影像傳輸設備，卻沒有說明此業務的必要性、租用數量與成本。故提案凍結80萬元。國民黨立委呂玉玲、馬文君與許毓仁等人亦連署此提案，要求國安局說明後始得動支。

國安局說明，國安局向中華電信租用此項系統已兩年，主要用於「拍攝所有安維對象需要的影像」。例如總統自官邸出發要到總統府，在道路警衛與督導官就位前，國安局可透過即時影象，先行掌握總統府前概況。國安局強調，透過這個系統，拍攝所有負責維安對象將蒞臨的場所，能夠預先了解現場情資，「口頭說不清楚，影像最清楚」。

但江啟臣質疑，過去國安局從未向立法院揭露此部署，去年預算書也未載明這項需求，難道國安局預算是「先幹了再說」？江啟臣也質疑即時影像的效果，且因為台灣監視器密度高，「國安局可管控的即時影像很多」，是否有需要另外派人到現場拍攝？

最後原案仍照案通過，凍結80萬元，國安局需提出書面報告，經同意後始得動支。