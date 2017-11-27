告狀綠委妨礙自由 徐永明又遭打臉

2017-11-27 12:46

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院衛環委員會上週一審查「勞動基準法部分條文修正草案」時，時代力量立委徐永明因霸占發言台11小時，遭民進黨立委架離。徐今向立法院秘書長林志嘉告狀這是妨礙自由，不過民進黨立委劉櫂豪、蔡易餘均強調，委員的杯葛或排除行為都是國會自主。

徐永明在20日質疑「勞動基準法部分條文修正草案」尚未通過復議期，並霸占發言台長達11小時；直到晚上8時才遭民進黨立委蘇震清、陳明文架離。

立法院司法及法制委員會今審查立法院預算。徐永明當場向林志嘉告狀，認為這是妨礙自由，國會不應淪為治外法權之處。

蔡易餘反駁，如果這樣就構成妨礙自由，後果會很可怕；要是以後立委不給官員進來列席，難不成也妨礙自由？

劉櫂豪表示，這是國會自治的一部分，除非是嚴重違法、違憲，否則都該尊重國會決議。例如各政黨間的議事攻防，反對黨為了杯葛而佔領，想開會的委員若非使用狼牙棒或刺刀，而只是用自身去排除，都是國會自主，應受到保障。

對於民進黨立委高志鵬23日因忘記簽到而表決無效。劉櫂豪表示，在場委員可以表決是常態，沒簽到絕對算是可以重付表決的重大瑕疵。蔡易餘詢問，委員在場忘記簽到，又沒被議事人員告知，這算不算重大瑕疵？

林志嘉答覆，委員一定要簽到才能表決；在會議進行中發現沒簽到，隨時都可以簽名。他表示，立法院會對於重付表決的認定非常寬鬆，只要有提出都會接受。

他也強調，議事處將「勞動基準法部分條文修正草案」交付委員會，完全是按照「議事規則」與慣例處理。