公開罵綠營議員 民進黨團告南投縣長林明溱「公然侮辱」

南投縣綠營議員赴地檢署按鈴申告，控告林明溱「公然侮辱」。（記者陳鳳麗攝）

2017-11-27 12:43

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣長林明溱24日在縣議會拍桌罵三字經，指民進黨團議員擋縣府建設，綠營議員今在議會，對林明溱在國民黨慶大會再開砲罵綠營議員「垃圾」、「比黑道還黑道」 、「奧咖肖」，要求公開向黨團道歉，林只願「向大會道歉」，態度強硬，綠營議員轉赴南投地檢署按鈴申告，控告林明溱「公然侮辱」。

陳翰立等議員要求林明溱向黨團道歉。（記者陳鳳麗攝）

南投縣議會上午先由民進黨團進行上週五未完的質詢，包括陳翰立、羅美玲、陳昭煜、林永鴻、廖梓佑、賴燕雪、張志銘、許阿甘、廖志城等綠營議員，一改上週的激動而以平和理性態度質詢。

綠營議員陳昭煜兩手張開，問縣警局長「我哪裡像黑道？」。（記者陳鳳麗攝）

綠營議員們質詢重申，民進黨團是監督縣政，從未擋縣府預算，無法接受縣長在議事殿堂向縣民喊話「民進黨議員一直擋縣府建設」。

縣議會休息後復會綠營議員再問「縣長要道歉嗎？」。（記者陳鳳麗攝）

綠營議員也說，林明溱24日向媒體說他要道歉，25日在國民黨慶大會上卻又開罵，罵陳昭煜「比黑道還黑道」、罵賴燕雪「垃圾」、罵民進黨議員「奧咖肖」。

林明溱（站者）說「我向大會道歉」，但不肯向民進黨團道歉。（記者陳鳳麗攝）

陳昭煜並詢問縣警局長邱寬愉「黑道的定義」，邱寬愉說，黑道是俗稱，講的是組織犯罪，要看個案的事證來認定，陳昭煜再問「有無議員有黑道背景議員的身份？」，邱寬愉回答「並無掌握這種訊息」，陳昭煜隨即脫掉背心，兩手張開，要大家看他哪裡像黑道。

縣警局長邱寬愉（站者）解釋黑道的定義。（記者陳鳳麗攝）

陳翰立、張志銘等人進一步要求林明溱就他罵民進黨議員的話道歉，林明溱說，他強調「說比黑道還黑道，兩個黑道相減就是零，就不是黑道」，還說他的三字經不是罵議員，是罵自己，最後表示「願意向大會道歉」，但因不肯向民進黨團道歉，氣氛頓時凝結，綠營議員林永鴻要求休息10分鐘，讓林明溱考慮一下。

休息結束後，陳翰立再探詢林明溱是否願向民進黨團道歉，林明溱沒有回應，陳翰立等議員隨即結束質詢，全部離席，轉赴南投地檢署按鈴申告，控告林明溱「公然侮辱」，改以司法手段來討公道。