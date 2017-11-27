馬英九台大致詞 透露廣達總經理做了這件事

台灣大學次震宇宙館落成啟用，捐贈者、廣達副董事長梁次震27日出席啟用典禮。（記者羅沛德攝）

2017-11-27 12:31

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今早參加由廣達副董事長兼總經理梁次震捐贈給台灣大學，興建的「次震宇宙館」完工典禮，馬在致詞時透露，梁次震曾在2003年SARS爆發時，捐1億元給台北市立和平醫院救災，也是一位慈善家。

台灣大學「次震宇宙館」今完工，馬英九今早參加完工典禮，馬英九致詞時幽默表示，他的物理學知識還停在高中社會組的物理，而且大部分都還給老師了，「所以各位專家致詞時能盡量深奧」、「反正我都聽不懂」。

馬英九表示，梁次震「年輕時的天文夢還沒醒過來」，捐了2億元給台大成立「梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心」，並邀大學同窗好友、台大教授陳丕燊從美國史丹福大學回母校任教；5年前又捐了8億元給台大，其中包含興建「次震宇宙館」。

馬英九提到，梁次震還是一位慈善家。2004年SARS侵襲台灣，台北市首當其衝，台北市立和平醫院最早因院內感染而淪陷，當時身為台北市長，42天住在辦公室，每天早上開記者會說明疫情，指揮調度，當年5月某一天，梁次震登門拜訪說要捐1億元給和平醫院。

馬英九說，當時他嚇了一跳，「怕他（梁）有什麼事想不開」，那時梁次震向他透露，梁的妻子曾生過重病，台北某一家大醫院拒收，最後由和平醫院救治，梁認為「和平醫院是全世界最好的醫院」，所以遇到和平醫院有難，就感恩圖報捐款1億元幫助。

馬英九表示，他14年來沒有告訴任何人，但「行善要低調，揚善要高調」，所以才他在這裡正式宣布，梁次震曾捐給和平醫院1億元救災。

馬英九也強調，廣達董事長林百里和梁次震都是香港僑生，他們回台唸書，畢業後在台灣創業，為台灣創造無數的財富跟就業機會，中華民國僑生政策培育了19萬的華僑青年，他們都是中華民國最堅定的支持者，僑生政策是最成功的教育政策。