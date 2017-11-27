獨家》三中案北檢後天首傳被告馬英九 馬將會出庭

2017-11-27 11:42

〔記者錢利忠／台北報導〕前總統馬英九卸任後多案纏身，今年8月馬才因大巨蛋案，遭台北地檢署傳喚出庭，本週三馬將另因三中案，再被以被告身分傳喚出庭；本月14日，涉侵占中影減資款3.7億元的中影前董事長蔡正元，被北檢羈押4個月期滿，台北地院裁定蔡1000萬元交保；蔡正元獲保後即表示，他羈押期間，大多數出庭是因馬英九被告的案子被借提作證。

明天馬英九將先因教唆洩密案，赴高等法院出庭，維安特勤今早已赴高院安排馬英九出庭的動線；然而，除了高院明天將開庭審問馬英九之外，維安特勤今天也分別向北檢、北院，詢問維安動線的安排。

據悉，北檢本週三將首度針對三中案，以被告身分傳喚馬英九，另外先前屢次因三中案被傳喚出庭的前中投公司董事長張哲琛、總經理汪海清等負責處理三中黨產的國民黨高層，也將一併被傳喚出庭。

本報記者今天詢問馬英九辦公室，馬辦也已證實，明、後兩天馬英九都會分別赴高院及北檢出庭。

檢方掌握國民黨與蔡正元之間疑有密約，蔡曾單方簽署合作意向書，內容包括若促成中影股權交易，須「回饋」國民黨高層5億元；檢方據此懷疑，蔡正元於95年7月14日，以中影董事長身分召開股東臨時會，決議現金減資退還股本5億8283餘萬元，並信託給旗下阿波羅公司的舉動另有內情。

檢方掌握，蔡涉侵占的3.7億多元，部分已流向香港，且多以現金提款、存款等方式製造金流斷點，不排除海外款項落入未曝光的黨高層口袋；然而，檢方雖透過司法互助管道，請求香港的銀行提供蔡正元相關帳戶明細，但對方堅持須蔡本人臨櫃申請，以致查案遇到瓶頸。

北檢考量本案僅扣得蔡正元旗下阿波羅公司96、97年度帳冊，尚無法拼湊蔡侵占中影減資款及還原三中案金流全貌，又受限於偵查期間羈押被告不得超過4個月的刑事訴訟法規定，只能在本月18日押期屆滿前放人。