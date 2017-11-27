健保修法黃安怒譙引熱議 他「用心良苦」要酸民鞭小力點...

網友在「公共政策網路參與平台」提案，指出「全民健保，長年旅居國外、退保期間過長者，不得成為納保對象」，並獲衛福部回應。旅居中國男藝人黃安聞訊，崩潰怒罵「草泥馬」。（資料照，記者陳奕全攝）

2017-11-27 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕網友Alex Lai在「公共政策網路參與平台」提案，指出「全民健保，長年旅居國外、退保期間過長者，不得成為納保對象」，被比喻為「黃安條款」，並獲得主責機關衛福部的回應。旅居中國男藝人黃安聞訊，便於微博崩潰怒罵「草泥馬」，批踢踢網友調侃他「森77」。對此，民進黨立委林俊憲「用心良苦」地建議，網友酸黃時可「小力一點」，不然他氣壞身體，再度返台用健保。

臉書粉專「林俊憲」表示，不少網友們在批踢踢上評論這條新聞，但「麻煩各位酸民酸黃安的時候小力一點」，不然黃氣壞身體又回來動手術，「揩健保的油了」。

林俊憲指出，有關健保修法一事，普羅大眾必須思考的是，究竟是「全民健保」還是「全球健保」。林提到，去年他持續推動改革，這次衛福部終於願意檢討現行停保制度，正視「目前出國可不繳費停保兩年，但返台可立刻復保就醫」的不公平現狀。

林俊憲建議，黃安可「退一萬步想」，即使將來修法通過，「中國文化博大精深」，黃仍能在中國找到醫師看病、把身體養好，回台就可「多陪陪家人，少往醫院跑」，節省台灣醫療資源，也算是在「做功德」。