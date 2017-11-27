抗議「勞基法」一例一休修法 勞團怒砸水球染紅行政院

各勞團工會代表27日到行政院大門口抗議，要求還我七天假，呼籲院長賴清德切勿血汗輾壓勞工。（記者簡榮豐攝）

2017-11-27 11:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「勞基法」一例一休修法內容引發外界諸多質疑，工鬥及勞團今至行政院外抗議，痛批行政院長賴清德只會講幹話，竟把勞工付出的勞動力當成做功德，怒丟紅色顏料水球抗議「賴功德」，將行政院大門當場染紅。

「還我七天假！」工鬥成員陳姳臻表示，民進黨政府去年「一例一休」修法時，將勞工七天假砍掉，不到一年又反悔要修勞基法，勞工被砍七天假後，現在又要面臨勞基法修惡的過勞折磨。

陳姳臻指出，執政黨既然反悔要修法，就應把七天假還給勞工，民間團體有研擬「國定假日法」，主張讓國定假日恢復19天，但不是恢復紀念獨裁蔣中正，而是改放有意義的國定七天假。

華航企業工會空服員代表林馨怡也說，不應把原本就弱勢的勞動權益交由勞資協商處理，之前華航企業工會理事長在網路揭露公司財報，結果就被公司懲罰，資本家打壓勞工言論自由，難道政府不該站出來挺勞工。

林馨怡提及，空服員大多期待能縮短工時，自己有一個同事連續飛11天心肌梗塞失去生命，這次勞基法修法內容令人感到痛心，修法不應只是冰冷數據。

針對勞團抗議要求歸還七天假，行政院派出內政衛福勞動處參議吳婉慧到場接受陳情，她表示，會把勞工訴求帶回院內反映處理。

現場抗議群眾不滿行政院未有具體承諾，拿出灌有紅色顏料的水球，直接砸向行政院大門，造成大門及院內外柏油一片慘紅。

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