女憲官赴美受訓 咬牙接受電擊與胡椒噴劑攻擊訓練

女性憲兵軍官胡薰尹（圖中）赴美受訓，勇奪國際學生組第一名殊榮。（圖：青年日報提供）。

2017-11-27 11:20

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍女力發光！憲兵指揮部選派女性憲兵上尉胡薰尹赴美接受「美軍憲兵軍官初級班」訓練，在完成國際學生的21週訓期，並且通過為期10天的期末綜合訓練考驗，她勇奪國際學生第1名的殊榮。

根據國防部《青年日報》報導指出，目前在台北憲兵隊服役的胡薰尹上尉說，「人生要面對最大的挑戰與敵人正是自己」。

胡薰尹說，在實際訓練過程中，最讓她難忘的，莫過於胡椒噴劑與電擊槍的體驗課程。每位學員都要親身體驗胡椒噴劑的熱辣，與電擊槍的電擊，尤其是被電擊當下，全身肌肉痙攣，感受到「人生最長的5秒鐘」。

她引述美國教官說法強調，所有的訓練唯有親身掌握與體驗各項的武器特性與傷害，才能在實際運用時，靈活反制應變，有效避險。

青報報導指出，胡薰尹這次是到位於美國中西部密蘇里州普拉斯基郡的李奧納伍德堡受訓，此處含憲兵、工兵、化學3所學校及其他相關訓練單位，提供新兵訓練、進修教育及專業課程3階段訓練，為美國憲兵培育初階憲兵軍官的搖籃。

胡薰尹對青報說，為了爭取這個難得的受訓機會，她在工作之餘，勤練體能並持續苦讀英文，也讓軍旅生涯從此有了不同的際遇與轉折。

「美軍憲兵軍官初級班」性質類似於軍官分科教育，國際學生訓期為期21週，課程包括通識教育、實戰技能、後勤管理、法律實務、射擊訓練、勤務綱要等課程，期間必須通過筆試、術科、射擊等鑑測，同時完成10天的期末綜合演訓，才能順利結訓。