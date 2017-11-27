上廁所太晚回座位 桃市議員被點名 怒了

桃園市議員詹江村（左）向擔任主席的同黨議員黃婉如（右）提出抗議。（記者陳昀攝）

2017-11-27 10:43

［記者陳昀／桃園報導］桃園市議會早上審查市府客家事務局明年度預算，市議員詹江村休息時間結束，因晚2分鐘進入，擔任主席的同黨市議員黃婉如在主席台上說：「詹江村離席了」，引發詹抗議，說自己只是因為在廁所排隊，黃回：「針對你上廁所太久回來讓你不舒服，我道歉。」引發哄堂大笑，讓詹更氣，指她人身攻擊；後來國民黨市議員李家興也因為舉手一直未能發言，憤而拍桌離席。

詹江村認為客家事務局類似活動辦太多，提出整頁附帶決議，要求客家事務局二讀時將各項活動說明清楚再審，但李雲強認為應該一筆一筆說清楚，兩人起了口角，黃婉如見雙方爭吵不休，裁示休息10分鐘，詹還大喊了一聲：「孤掌難鳴啦！」

重新開會時，黃見詹不在座位上，直接在主席台說：「詹江村離席了」，未料沒2分鐘，詹江村立刻走進議場，他發言抗議指主席不該針對個人，他只是因為在廁所排隊，並沒有所有議員都立刻回座位，有必要這樣點名嗎？

黃婉如解釋說，她是基於關心，因為前一段詹的發言被打斷後還沒有結論，重新開會時未能繼續討論，她才會額外提及，沒有惡意，「如果針對你上廁所太久回來讓你不舒服，跟你道歉」，眾人聽了哄堂大笑，讓詹氣得大罵：「妳在人身攻擊我年紀大上廁所慢嗎？」後來在黃婉如頻頻道歉，說自己會改進下才結束。

此外，國民黨市議員李家興因為舉手多次黃婉如都未點名讓他發言，提出數次抗議，結果詹的風波平靜沒多久，李家興又因為沒能順利發言，氣得拍桌大罵、憤而離席，離去前還大罵：「明天換我當主席，我也看不到妳！」黃婉如再次對此道歉，5分鐘後李家興默默回座位。