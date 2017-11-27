台美TIFA今年不開 王美花：受延宕不只台灣

經濟部次長王美花。（記者黃佩君攝）

2017-11-27 10:41

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院政委、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中證實，台美TIFA（貿易暨投資架構協定）今年下半年在台的會議停開，主因美國貿易代表署（USTR）三名副貿易代表職缺，尚未獲美國會通過。經濟部次長王美花今表示，因USTR副代表未任命，目前了解不只是台灣，包括亞洲在內的副代表負責的區域，相關經貿事務都有延宕。

TIFA會談為台美雙方溝通經貿事務最重要平台，去年10月雙方才在華府進行第十次會談，但今年迄年底尚未有動作，鄧振中證實今年會議停開。

TIFA過去曾因美牛進口問題，於2008到2012年中斷達五年，自2013年美牛恢復進口後才復談；因此是否能穩定召開，一直是外界觀察焦點。

時代力量立委徐永明質疑，停開是否意味美豬問題已兵臨城下？王美花說，停開主因川普政府任命的三位副貿易代表尚未被美國會通過，「不是停辦的問題，而是等待人選後續」。

她強調，今年開會應該來不及，因為目前人選尚未通過，之後還要經熟悉業務等流程。王美花也表示，因副代表未任命，不只是台灣，包括亞洲在內的副代表負責的區域，相關經貿事務都有延宕。

而今年TIFA雖停開，但七月美方官員大動作率十人團來台，召開技術層級盤點會議，原為今年TIFA進行前置，主要延續去年TIFA議題，討論包括美豬進口等台美雙方關心的經貿議題，此外也包括智財權、投資、藥品與醫療。

雖涉及美豬問題，但當時官員表示因美方副貿易代表尚未選出，因此我方並未向美方提及是否開放瘦肉精美豬及時間表；因該會議僅為意見交流的工作層級會議，並不會改變目前政策方向，亦即維持牛豬分離立場。