吳敦義訪菲律賓 再談九二共識反台獨

2017-11-26 20:27

〔記者林良昇／綜合報導〕國民黨主席吳敦義訪問菲律賓，今參加國民黨菲律賓總支部黨慶大會，除談2018、2020年大選外，也不忘提到九二共識、反台獨；他強調，國民黨只要能重新執政，一定堅持反對台獨，以一中各表的九二共識為方針，重建和平、穩定發展的兩岸關係。

吳敦義參加菲律賓總支部主辦慶祝國民黨建黨123周年黨慶大會，他說，希望海內外同志們有錢出錢、有力出力、有選票爭取選票，讓國民黨於2018年保有原有執政縣市外，爭取更多縣市勝出，2020年將推出有品德、能力、操守、經驗，對國民黨堅貞，熱愛中華民國，敬愛百姓的好選手，競選總統及立委，重新贏回執政。

吳敦義也提到，中華民國成為民主憲政國家，政黨輪替是民主法治國家的常態。國民黨作為反對黨，必須秉公監督，民進黨執政做錯的地方，要提出箴言、質詢與不同意見，讓國人充分了解民進黨執政連續犯了很多大的錯誤。

吳敦義說，以「一例一休」為例，政策造成業者、勞工、消費大眾三輸，即便現在提出改革方案，但仍不能達到勞資和諧、團結，共創雙贏的目標，有待立法院進行審查、討論，希望達到更好的標準，讓資方能合理推動業務，兌現訂單，順利生產；讓勞工不會過度勞累，也能拿到加班費。

吳敦義表示，中華民國與國民黨共同堅定的主張就是一中各表的九二共識為基礎，秉持堅決反對台獨的基本路線，希望海峽兩岸能恢復和平穩定發展；國民黨只要能重新執政，一定堅持反對台獨，以一中各表的九二共識為重要方針，重建和平、穩定發展的兩岸關係。