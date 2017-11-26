劉柏煙自焚殉道 阿扁贈書追思

2017-11-26 18:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕2008年野草莓運動，南投縣仁愛高農退休老師劉柏煙，不滿馬政府在陳雲林來台期間，不准人民拿國旗，甚至放任警察打人，痛心政府喪權辱國，因而北上自由廣場自焚死諫。今家屬與台灣中社在劉柏煙位在南投的老家舉辦音樂會追思，前總統陳水扁也事先贈書致意，盼世人記住劉為台灣爭取主權與尊嚴所做的犧牲。

今劉柏煙追思音樂會，立委蘇治芬、國策顧問翁金珠、台灣中社社長廖宜恩、行政院中辦副執行長湯火聖、草屯鎮長洪國浩、縣議員廖梓佑等皆來參加，一同緬懷這位爭取台灣主權與尊嚴的勇者。

劉柏煙的女兒劉月桂說，當年陳雲林來台，台灣人連拿國旗也會被打，父親不滿國家尊嚴遭馬政府踐踏，因而北上支持靜坐抗議的學生，並聲援當時被收押的前總統陳水扁與雲林縣長蘇治芬，而他犧牲生命，為的就是要喚起民眾對國家主權、尊嚴的重視，希望父親為台灣做的努力，能被世人記住。

台灣中社社長廖宜恩表示，劉柏煙的犧牲，代表的是台灣人必須警惕外來政權的壓迫，尤其此次追思音樂會回到劉位在南投的故里，讓社區鄰里知道他為民主自由做出的奉獻，也盼其守護台灣的精神能永遠流傳。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷則說，劉柏煙的事蹟應讓更多人知道，尤其是在地的南投人，並透過追思音樂會，一同守護得來不易的民主與自由。