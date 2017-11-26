竹竹苗縣市議員選戰 時力推5戰將參選！

2017-11-26 17:35

［記者洪美秀／新竹報導］時代力量新竹黨部今天宣佈將派出五戰將參與明年底竹竹苗地區的縣市議員選舉，其中不乏社運出身的年輕人和學校老師及勞工律師，將主打勞工、教育、親子及交通等議題，提供選民清新的政治新選擇，新竹市鎖定東區、北區和香山區，新竹縣以竹北市、苗栗縣以竹南鎮等選區為主。

時力5戰將陳廷豪、連郁婷、林彥甫、蔡蕙婷、廖子齊

時代力量新竹黨部以新竹市、新竹縣和苗栗縣的縣、市議員選舉為出發，黨部主委邱顯智今天介紹準備投入選舉的五名戰將，其中新竹市北區是黨部政策組長林彥甫、東區是親子教育組長蔡蕙婷、香山區推出廖子齊。新竹縣竹北市推出社運戰將陳廷豪、苗栗縣竹南鎮選區推出勞工律師連郁婷。

邱顯智說，這5名戰將都是時代力量的重要幹部，已開始進行基層耕耘，預計明年1月會完成第一波的縣、市議員提名作業，且會鎖定親子教育、勞工、房價高及交通等議題做為選舉主題，透過與民眾的互動及公共參與，成為監督縣市政府的重要民意代表。

將投入新竹市北區市議員選舉的林彥甫說，他因O型腿，3歲前都穿鐵架走路，眼睛也有視差會影像重疊，但他已做好把人生奉獻出去的準備，雖然他的未婚妻反對，但他未來的丈母娘對他參政給予高度期待，希望年輕人勇於參政，改變社會，因此他已準備好了。

新竹市陽光國小老師蔡蕙婷說，她從沒想過會投入政治，一直以為會在教育界奉獻，但現在時勢讓她站出來，尤其去年女兒出生後，更加堅定她參選的心態，期許透過參與選舉，讓女兒在這個城市擁有更美好的未來與環境。

準備投入香山區市議員選舉的廖子齊從小在南隘國小的鄉下長大，後來出國念書又回國工作及創業，她說，能為家鄉奉獻心理很踏實，期許為香山爭取更多美好的未來。

從事社會運動及太陽花運動的陳廷豪則會投入竹北區的新竹縣議員選舉，律師出身的連郁婷則會投入苗栗縣竹南選區的縣議員選舉。

至於縣市長選舉的提名及選舉對策，時代力量新竹黨部主委邱顯智說，目前黨中央對於縣市首長的提名作業還沒有討論，會先鎖定縣市議員等基層選舉進行經營，預計明年1月完成第一波的縣市議員提名作業。