王定宇公布競選CF 主張治理台南要「小市府、大公所」

台南市長參選人王定宇（左一）公布競選CF與十年台南政策，他主張台南合併成十一區、治理要「小市府、大公所」。（記者王俊忠攝）

2017-11-26 16:16

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南市長參選人、立委王定宇今天在歸仁區農會舊倉庫推出「使命篇」競選影片與十年台南政策說明會。對於有些基層建設，區公所無法決定的問題，他認為未來台南會整併成十一個行政區，城市治理要有「小市府、大公所」的概念。

「台南就是台灣！」，王定宇表示，台南是一個無可取代、值得驕傲的城市，不但有獨特的自然景緻，更是台灣主體意識的發源地，引領台灣前進的火車頭，留下一代又一代的故事，所以心在這裡，故鄉就在這裡，台灣的價值與未來也在這裡。他強調，想要擔任市長的人必須思索自己要帶給市民什麼樣的城市？留給孩子什麼樣的未來？

王定宇舉例說，他走訪台南市各區鄰里，很多鄉親反應現今連申請一支路燈或疏通水溝，區公所已不能決定，要層層上報到永華市政中心，市府派員會勘後還不確定可否施作。他認為，市府事權過於集中，造成一些區里邊緣化。

對此，他主張未來台南市的治理應該要有「小市府、大公所」概念，台南未來會整併成十一個行政區，這些區公所不應該只是上下轉文的單位，和市民有直接關係的事務，如水溝、路燈、道路、學校、公園、治安等錢與權應該下放到區公所，讓人民可以直接和公部門對話，讓人民選出來的公職可以確實反映民眾需求。市民、行政部門、民選議員、里長能共同參與，市政資源運用才能更有效率、更貼近市民需求。

王定宇進一步指出，台南是台灣的農業重鎮，但農業局却離農民很遠，官田是台南的農業中心，他計劃利用官田區公所對面機關用地設立農業大樓，將農業局遷設到此、成為農業產銷、創新基地，甚至進一步成為雲嘉南的農產行銷與政策中心。

他強調，「小市府、大公所」，邊緣化不是縣市合併的歷史必然！未來的市政要扁平化，是讓市民找得到的市府、對市民負責的市府。他的十年台南政策，是協調、共同參與式的政治，他從政的基本信念是讓民衆「安居樂業」，會跟市民站在一起，讓所有鄉親以身為台南市民為榮，沒有一個地區因合併升格而失落。