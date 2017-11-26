陳亭妃新市區掃街 鄉親喊市長選亭妃、台南大起飛！

2017-11-26 15:40

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨南市長參選人、立委陳亭妃今天到新市區掃街，陳亭妃面對選民時表示，台南科學園區進駐新市區帶動地方發展，今年確定落腳園區的三奈米新廠，她未來若入主市府將設單一窗口協助廠商大小事，加速產業聚落成型，提供數以萬計的工作機會，發展更加不可限量。

爭取民進黨市長提名的立委陳亭妃26日再到154年歷史的永安宮「台江首廟、木柵媽祖」參香祭拜，在地市議員林慶鎮、永安宮主委鄭明堂、榮譽主委謝賢讀與新市後援會長黃俊榮團隊陪同。永安宮是新市發展的起源，閩南木造建築雖不大但作工精巧，地方耆老盼列古蹟維護，免淪遭拆除命運。陳亭妃再次強調與廟方站在同一立場，爭取文化部文資單位協助，依現貌修繕永久留存。

陳亭妃到廟後方的新市市場請託鄉親支持初選民調，粉絲遠遠跑過來要求合照，陳停下腳步隨和呼應，市場內氣氛熱騰騰。

陳亭妃表示，南科進駐新市帶動地方發展，三奈米新廠今年確定落腳南科園區，她決定師法賴清德院長幫助廠商的五缺，未來若入主市府將優先設置單一窗口，直接關心廠商缺人力、土地、水電、環保等問題，讓三奈米科技產業的上、下游廠商也樂於前來設廠，形成產業新聚落，一旦成型，工作機會數以萬計，帶來的產值將十分龐大，對新市區及台南的正面助益無可限量。

她認為，相對於科技業的發達，人口日益稠密，更需要「行動政府」依分層負責、分層管理解決攸關民生的路燈、排水溝、道路等基礎建設，未來的行動政府比起高科技重要性不遑多讓，勢必成為解決人民日常生活問題的好厝邊。