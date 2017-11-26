談新北市預算 朱立倫暗酸周錫瑋、陳景峻

新北市長朱立倫（左二）、前台北縣長周錫瑋（左三）今天一同出席國民黨新北市黨部舉辦的黨慶活動，兩人在台下不時交頭接耳，看似互動熱絡。（記者葉冠妤攝）

2017-11-26 15:39

〔記者葉冠妤／新北報導〕下屆新北市長選舉，國民黨角逐參選人競爭越來越檯面化，連帶衍生出前後任新北首長的口水，新北市長朱立倫與前台北縣長周錫瑋今天出席國民黨新北市黨部舉辦的黨慶活動，朱致詞時提及新北市預算與升格前一樣，「一塊錢都沒有增加」，言談間不但回應了日前批評新北建設落後的周錫瑋，也暗酸台北市副市長陳景峻用「台北市觀點」看新北市。

朱立倫今致詞時表示，先是褒揚周錫瑋過去擔任台北縣長時的努力貢獻，為台北縣打下基礎，升格成新北市後的建設得以突飛猛進，相對於台北市，因為財政收支劃分法遲未通過，還是一樣的預算，現在的預算就是過去台北縣29鄉鎮加上國立高中交由直轄市主管的預算，「一模一樣，一塊錢都沒有增加」，但是7年來各種基礎建設仍全力推動，照顧長輩、支持幼年，打造幸福城市。

朱立倫一番說法，被解讀是在駁斥周錫瑋日前受訪所說「朱任內新北市的預算是我過去當縣長時的兩倍，沒想到新北市卻依然落後。」

不僅如此，朱立倫話鋒一轉，似乎也暗諷陳景峻，由於有意爭取代表民進黨參選新北市長的陳景峻日前才批評新北市舉債問題，引發新北市府不滿回擊，朱立倫也刻意提及，「不像有一些過去在新北市、現在到台北市服務的人，或者站在台北市觀點，以超過兩倍以上的資源來嘲笑我們」，強調新北市雖然錢比較少，但不氣餒，願意團結繼續建設，繼續做好市政工作。