交貨延宕海巡署與慶富解約 擬求償12億

慶富船廠承造海巡署巡防艇遲未完工，海巡署今決定與慶富解約。（記者徐聖倫翻攝）

2017-11-26 15:11

〔記者徐聖倫、曾健銘／新北報導〕解約確定！慶富船廠於102年承造海巡署海洋巡防總局28艘100噸巡防艇，由於慶富公司承造第14艘巡防艇逾期90天，海巡署決解除契約，後續未建造的巡防艇將再另行招標，並擬向慶富求償12億元。

洋巡總局表示，慶富船廠於民國102年承造28艘100噸巡防艇，近來出工率奇差，10月份平均僅達13%，11月1日至19日出工率為0%，本月份已5次行文警告慶富及負連帶保證之兆豐銀行，若不改善將與之解約。另監造單位船舶中心多次催促趕工後，雖有零星派工，仍因缺料問題沒有具體改善，幾無施工進度。

原訂於今年4月30日要交船的第14艘PP-10068巡防艇，經延展工期119.5天，理應在今年8月28日交船，但截至11月26日12時止，已逾完工期限達90天之多，洋巡總局表示已符合解約要件，同時考慮到海上執勤的迫切需求，故26日依規定與慶富解約。

洋巡總局採取作為包含，首先將書面通知慶富船廠解除契約，並將其刊登不良廠商，次為不予發還各項保證金，並通知連帶保證銀行撥付履約保證金、預付款還款保證金及保固保證金等全數款項，而已交船之13艘巡防艇後續保固，以及未交船之15艘巡防艇將另行招標，所增加之費用，向慶富提起損害賠償告訴。

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