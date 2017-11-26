時力批安定力量選舉奧步 安定力量：抹黑打壓又來了！

2017-11-26 14:28

〔記者俞肇福／新北報導〕時代力量新北黨部今天發布新聞稿，指安定力量透過特定媒體誣指時代力量或黃國昌打電話施壓里長別出借投票場地，請安定力量這種干擾選舉行為應適可而止；安定力量主席孫繼正則說，時代力量抹黑打壓又來了。

時代力量新北黨部執行長陳志明指出，媒體報導有貢寮區里長出面表示接到匿名電話，要求不要出借場地，孫繼正據此誣指時代力量或黃國昌陣營使出奧步，這樣毫無根據的胡亂指控已經不是第一次。

先前也有媒體報導，誣指瑞芳區里長在投票日辦理出遊是受操弄，立即遭到該名里長出面嚴正反駁，至今不見媒體及孫繼正等人出面說明道歉。

陳志明表示，設置投開票所早已行之有年，且這次負責的新北市政府，還是表態支持罷免的中國國民黨在執政，孫繼正如果對於投開票所存有疑慮，應該直接向新北市選委會提出，而不是胡亂指控。

陳志明強調，安定力量迄今沒有一項指控符合事實，卻一再配合媒體放出假說法，做成假新聞後再拿去臉書和Line擴散，是缺乏民主素養和新聞道德的最壞示範。時代力量呼籲支持者，12月16日一定要站出來投票，用不同意罷免來戰勝孫繼正等人的惡意謊言。

孫繼正表示，抹黑別人之前，要先把自己清乾淨才有高度。安定力量在罷免期間，包括推出文宣有簽名，一切皆依照選舉罷免法規定行事，而時代力量到目前這些不實指控，只是為凸顯他們反罷免的聲勢。

孫繼正說，時代力量擷取別的媒體報導來抹黑安定力量，這是從他們以前肉搜陳情民眾公布個資的技倆，這些抹黑恐嚇等一切，人民都看在眼裡，誰是邪惡黑暗力量，12月16日讓人民用選票來決定。