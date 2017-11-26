德國網紅：在台灣看見中國沒實現的自己！

雷克（圖）表示，在台灣看見「中國沒實現的自己」。（圖擷自雷克臉書）

2017-11-26 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕德國一名網紅「雷克」（Christoph Rehage）因為熟悉中文，過去在中國擁有90萬名粉絲，不過，他將中共已故領導人毛澤東稱作「中國希特勒」，遭中國全面封殺，相關文章被刪到「好像從未存在」。近日雷克來到台灣，他表示在台灣看見「中國沒實現的自己」。

《德國之聲》中文網報導，雷克過去曾在中國紅過兩年，他坦承在中國走紅滿足了他的虛榮心，但他拿花木蘭和毛澤東等中國樣板人物開玩笑後，便被扣上「反華」標籤，過去的文章也被徹底刪除，最近他來到台灣時接受德媒專訪，稱讚台灣太可愛，並提到台灣和中國的差異。

雷克提到，他認識的中國人都很想過台灣那種「人與人之間有基本信任的日子」，中國因為體制的問題，使得人與人之間缺乏信任，但這不是中國的特殊性，伊朗、哈薩克等專制國家都有，雖然台灣和中國人文化差不多，但台灣人活得很輕鬆，沒有太大生活壓力，然而在中國，「即使是土豪，也沒有安全感。」他認為，台灣政府從體制而言更適合人類。

他也強調，自己雖然被中國封殺，但對中國的情感仍舊不變，因此他在台灣時感到傷心，「因為我看到了一個中國沒有實現的自己。」他進一步說，自己對中國有「恨鐵不成鋼」的感情。