捕蜂捉蛇業務預計明年回歸農政 宜縣議員促一次到位

2017-11-26 12:54

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府農業處編列1732萬元，預計明年接管捕蜂捉蛇業務，消防局長徐松奕指出，宜蘭縣從104年就開始規劃移交計畫，明年即將回歸。議員紛紛要求回歸一次到位，農業處指出，依照行政院6大原則訂定回歸計畫，預計晚間10點後請消防支援。

消防局長徐松奕表示，宜蘭縣早在104年1月29日就由當時的縣長林聰賢簽奉核定原則，交給農業處規劃捕蜂捉蛇的接辦計畫，訂出人力、設備與時程，107年度農業處編列宜蘭縣配合款1000萬元，已經獲得縣府同意，送往議會審查，另外還會爭取中央補助款40％，合計約1732萬元，預算通過後，明年捕蜂捉蛇業務由農委會訂定開口契約，辦理委外事宜。

消防局指出，有立即性危險或新聞媒體關注的捕蜂捉蛇案件，將由消防局協助處理，其他則交由農業處委外的廠商，預計可以減少消防局4分之3的案件數量，此外，對於消防人員協助處理有立即性危險的部分，由農業單位編列預算，強化教育訓練和裝備，確保協助處理時的安全。

議員林志鴻表示，目前農業處規劃的委外單位勤務時間似乎沒有24小時，晚上10點後還是由消防局支援，希望能將預算編足，回歸一次到位，不要有過渡期。議員薛呈懿指出，消防重點業務是防災救護，捕蜂捉蛇算是消防員額外的負擔和勤務，這個勤務應該盡速回歸對應單位，現在中央也逐步檢討，盡快到位，把相關預算和人力編足，讓消防員專注在消防救護和勤務。

農業處表示，目前編列的預算方向是朝向完全回歸農業處，只是先前行政院有訂定六大原則，其中提到緊急事件或晚上10點後的夜間勤務，經過統計晚上的捕蜂捉蛇勤務非常少，還是希望請消防人員支援，受理報案也是由消防局協助，預算包含相關訓練費用，也將提供消防人員必要的教育訓練，相關撫卹機制，行政院有指示要再檢討。