抬轎變坐轎！接棒黃偉哲、郭國文 陳宗明參選南市議員

2017-11-26 12:41

〔記者王俊忠／台南報導〕南市永康區民進黨前市議員郭國文在議員任內的服務處執行長陳宗明，決定接下郭國文棒子參選永康區市議員。今天近午，南市長參選人黃偉哲與郭國文現身力挺陳宗明接棒，黃、郭兩位永康區前市議員期許陳宗明打出「黃式戰法」、為永康區延續民進黨的第3席市議員。

原任永康區市議員的郭國文，去年520獲中央延攬出任勞動部政務次長，在入閣475天後決定再返鄉繼續服務，除幫黃偉哲抬轎、也設法拉抬嫡系陳宗明的議員初選選情。

郭國文表示，陳宗明從事醫療器材業出身、擔任其議員服務處執行長時對許多服務案展現相當溝通協調能力，相信未來會是優質市議員，陳宗明也是行政院長賴清德在永康區唯一推薦的新人。

立委黃偉哲說，他擔任永康議員時永康人口18、9萬人，如今成長到23萬多人，占南市人口九分之一強，年輕人、上班族群多，對台南發展很有想法，永康區的公共建設公園綠地、砲校遷移都很重要，值得陳宗明這種好議員來監督推動。

郭國文認為，他與黃偉哲、陳宗明可說有一脈相傳的淵源，黃偉哲跟他都是為黨內拿下永康區第三席市議員的重要席次，黃偉哲當年在永康區不論是跑攤或小型聚會都參與、密集接觸人群；他則延續從家戶去接觸，有黃式戰法的特色，希望陳宗明也能打出黃式戰法、以新人從零開始的態度打這場選戰，才有出線機會。

陳宗明則說，永康區近幾年有改變，但仍有進步空間，他決定從坐而言到起而行；從以往抬轎變成坐轎的角色，希望永康居民給他服務的機會。

陳宗明團隊表示，因經費有限，無法大量掛文宣看板，希望支持的鄉親提供店面或住家門口置放文宣旗幟，同時召募500個回收的油漆桶、大奶粉罐等桶子當作盆栽、插上塑膠水管，作為旗幟環保基座，日後不再插旗時可繼續做小盆栽，不會有環保問題。