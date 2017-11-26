超級班表30天可上班336小時？ 勞動部：極端案例

2017-11-26 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕《勞基法》修正草案近期引發外界爭議，有立委在質詢時更指出，修法後恐讓勞工每月工時達300小時，有媒體則進一步結合彈性工時規定，發現上班30天工時可能出現高達336小時仍合法的「終極班表」，不過勞動部官員並未對此正面回應該班表是否合法，僅表示是另一種極端案例。有學者則指出，法律本應防止極端案例出現，政府不應用這種態度推動修法。

針對《勞基法》修正草案，立委徐永明日前在質詢時指出，修法後因為最多連續可上12天，每天工時最高12小時，若跨月來看，恐出現連續30天中只休息4天例假，總工時高達300小時。勞動部長對此則回應，此班表合法但屬於極端案例。

《蘋果日報》則進一步加入原有的彈性工時規定計算，發現以4週彈性工時為例，並挪移例假和休息日為「2週有2例」、「4週有4休」，再搭配跨月使用新法加班工時提高到54小時的情況下，30天內將有28天需上班、且每天上班12小時仍合法的極端狀況，總計工時高達336小時。

針對這項說法，勞動部官員不願正面回應此班表是否合法，但表示此班表同樣是檢視跨月中間連續上班的極端案例，這種極端班表企業使用機率不高，且其總加班時數也未達過勞認定標準。

交通大學科技法律學院助理教授邱羽凡則表示，勞工只要發生一次過勞，健康就永遠救不回來，不是先休息比較多天，接下來就能一口氣工作更長的時間，她認為法律應是最低標準，如果法律不能防止極端案例，「那還要法律做什麼？」

台灣勞工陣線秘書長孫友聯也說，政府就應盡力修法，防堵這樣的班表出現，而不是全推給「極端案例」，這樣無法說服民眾接受。