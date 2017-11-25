馬英九梧棲廟宇上香 拜訪民代家族

前總統馬英九（右）與市議員尤碧鈴（中）在梧棲朝元宮上香祈福。（記者李忠憲攝）

2017-11-25 19:18

〔記者李忠憲／台中報導〕前總統馬英九今天到梧棲拜訪市議員尤碧鈴家族及二二八事件受難者家屬，並到朝元宮向媽祖上香祈福。上百民眾到場爭相與馬前總統合照留念。尤碧鈴表示，她父親尤世景也是二二八受害者，馬前總統在父親生前一直想來梧棲看看，卸任後終於成行。

前總統馬英九近年來關注二二八事件，與台中市議員尤碧鈴的么妹，同時也擔任過二二八事件紀念基金會董事尤碧媛相識。馬英九卸任後一身輕，今天下午因在台中有私人行程，加上尤碧媛去年卸任後，搬回梧棲老家居住。他下午特地前往拜訪尤家家族，以及幾位二二八事件受難者家屬，前台中縣長黃仲生、梧棲區長劉俊信等人也到場坐陪。

馬英九也到梧棲朝元宮，向媽祖上香祈福，並與鄉親話家常。不少民眾看到馬總統，爭相拍照，馬英九在離開前也與排隊鄉親一一合影。

市議員尤碧鈴表示，她父親尤世景是二二八事件受害者，馬前總統在父親生前一直想到梧棲看看他的家庭環境，父親往生後也幫他舉辦一場百歲冥誕。他在卸任後比較有時間，特別過來看看受害者家屬，並贈送馬氏家訓「黃金非寶書為寶，萬事皆空善不空」給探視者。