民進黨三星鄉長初選民調爆爭議 參選人：竟有羅東鎮民受訪

2017-11-25 19:03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣三星鄉長提名電話民調爆發爭議，參選人陳坤指稱，受訪對象有鄰近的羅東鎮民，質疑有弊端，要求縣黨部27日暫緩公布民調結果，否則訴諸司法查明真相；縣黨部主委林進財說，一切秉公處理。

民進黨宜蘭縣鄉鎮市長提名民調作業，昨晚三星鄉打頭陣，有三星鄉公所秘書陳坤、鄉代會主席陳文新、鄉代曾茂照角逐，由山水、全方位2家公司執行，民調作業結束後，陳文新臉書PO「初選過關，銘謝賜票」，曾茂照寫上「雖敗猶榮」，陳坤自行統計，發現支持度輸給陳文新9個百分點，今天下午跳出來大喊不公。

陳坤說，他派到全方位公司的觀察員賴騰雄回報，昨晚電話民調過程中，至少聽到2名受訪者，表明是羅東鎮民，三星鄉電話數約8600支，民進黨卻提供1萬支給民調公司，為何多出的1400支？黨部必須說清楚講明白。

陳坤批評縣黨部辦理公職人員提名狀況百出，屢被中央黨部糾正，問題出在透過技術操作排擠特定競爭者，淪為私人御用工具，三星鄉長初選電話民調發生重大瑕疵，接下來其他鄉鎮市民調，該如何取信於人？針對相關疑點，黨部若沒有交代清楚，他將採用司法手段解決。

縣黨部主委林進財說，電話民調公平、公正、公開，2家執行的公司，事先經過3個當事人認可，27日上午將如期開封民調結果，參選人如有疑義，可提出來討論共同檢驗，現階段不對情緒性發言作回應。