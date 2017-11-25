承諾長照員加薪到3萬多 賴清德：提升社會認同和尊嚴

行政院長賴清德今（25）日表示，未來長照員薪資會提升到3萬多元，提升長照員的社會認同度，使其感受到尊嚴。（資料圖，記者黃明堂攝）

2017-11-25 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德昨（25）日談及照服員雖然只有三萬元的薪水，與工作實質內容相比「好像不划算」，但可以當作是「功德台灣」、「作善事」，因而引起社會討論。而行政院長賴清德今（25）日表示，未來長照員薪資不僅可以到3萬多元，還會設立專責學校，提升長照員的社會認同度，使其感受到尊嚴。

據《中央社》報導，賴清德今日於台東了解地方推動「長照2.0」的政策現況，賴清德指出，面對台灣人口老化以及迫切需要照顧的身心障礙者，為解決日漸浮現的社會問題，「長照2.0」是總統蔡英文的重要政策，增加服務的對象與項目。並強調在衛福不積極規劃下，長照員的薪水從現今2萬多元將提升到3萬多元，細節可請衛福部提供。並且未來會成立專責學校，不論是高職或大學相關科系，能夠有專門系所培育人才。

賴清德也指出，長照員因薪水低、工作辛苦加上社會認同度不高，因此停留職場時間不長，所以必須提升長照員社會認同度與地位，讓長照員感受到有尊嚴。為此，落實「長照2.0」政策時，會針對長照員的福利、工作內容與社會認同加強政策並改進。希望能增加長照員在職率，如此才能累積經驗，讓長照2.0的政策推動更加進步。