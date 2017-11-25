綠營高市長初選辯論 趙天麟結論鎖定陳其邁

趙天麟（左一）把目標鎖定在陳其邁（右一）身上，他質問，陳其邁近來提出的政見和案例，都與他或其他人類似，他不禁好奇想問：「其邁，你真的準備好了嗎？」（記者簡榮豐攝）

2017-11-25 17:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨高雄市長初選首場辯論會今天下午登場，最後階段的結論部分，根據目前各方民調顯示，陳其邁目前位居第一，有機會出線，趙天麟把目標鎖定在陳其邁身上，他質問，陳其邁近來提出的政見和案例，都與他或其他人類似，他不禁好奇想問：「其邁，你真的準備好了嗎？」

初選辯論會最後的結論部分，由申論時最後一個發言的陳其邁首先開講，陳其邁說，他感謝其他4位參選人對高雄以來長期的貢獻和想法，並共同承擔對高雄承擔的重任，他說讓民進黨好、高雄好、台灣好是他一輩子從政的目標，並細數自己在高雄、黨內的付出，強調他人生最快樂事情、最精彩的歲月都奉獻給高雄，他願意和大家一起在高雄安身立命，一起創造高雄夢。

林岱樺則表示，她讓很多的高雄囝仔與國營企業產學合作，讓他們能工作賺錢，還有機會持續唸書深造，相信在她的努力下，高雄子弟的命運是可以改變；她重申誠實與良心是高雄最珍貴的價值，選舉不需要口號，並當場提出不違法募款、不辦大型造勢活動、透明公開競選細目3項承諾。

劉世芳指出，清廉是政治工作者最基本的要求，她是一個單親媽媽、職業婦女，平時只能打電話和兒子維繫感情，更能感受職業婦女的辛苦，她會建立公嬤托育大軍及不老食堂，提升托幼、托老環境；無理的漫駡和批評，不能全盤否定陳菊的施政，高雄過去和未來有很多問題需要一一解決，她會團結大家一起撐起高雄的未來。

管碧玲說，她就是弱勢出身，自己就是疼惜貧窮弱勢的人，未來更會是苦民所苦的市長，她相信自己選擇的理想、價值，勇氣和魄力已經過考驗，並細數自己替弱勢、勞權發聲，未來會繼續為高雄奮鬥，請高雄人收下她這張「應徵」高雄市長的履歷表。

最後一位發言的趙天麟則把目標鎖定陳其邁，他說，陳其邁是未來最有機會當上未來市長，但是陳其邁端出的「牛肉」都沒有原創，甚至和他相仿，他要問其邁是否真的準備好了嗎？他重申自己沒有派系、有沒資源，更沒有包袱，他跑過高雄36區的路跑，發現各區都有勤奮的人展現出不服輸的精神和努力，他會帶領市民殺出一條血路，而且不需要等，因為高雄不能等。