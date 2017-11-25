高市長初選辯論》5參選人交叉提問 攻防精采

民進黨高雄市長候選人首場電視辯論會25日登場，5位參選人陳其邁（右起）、林岱樺、劉世芳、管碧玲、趙天麟出席辯論。（記者簡榮豐攝）

2017-11-25 17:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選首場電視辯論今天舉行，5位表態參選的立委進入第三部分的交叉詰問，互相攻防相當精采。

林岱樺率先提問，她表示很重視推動國際教育、雙語教育與課程，請問各參選人，如何協助高雄的年輕人，強化國際競爭力？

管碧玲回答說，人才培育應與未來產業接軌，加強國際化能力，她如果當選，將提供1年1千萬預備金，讓年輕人出國交流。劉世芳則認為，高雄要能留住年輕人才，提供多元就業機會，亞洲新灣區可培養觀光休閒人才、第二外語人才。趙天麟表示，經濟是最重要主軸，經濟好了，會自動形成外語文化。陳其邁則著重在地全球化，年輕人要有一技之長，並連結國際，就能作為領先者。

管碧玲第二位提問，她表示自己擔任反對黨立委時，政績洋洋灑灑，請問各參選人，過去擔任立委時，有多少實質政績？

劉世芳回答說，上任後推動廢棄物清理法，她在立院外交國防委員會，對軍人忠誠度的著墨也很多。趙天麟指出，過去8年都在立院衛環委員會，全力打擊空汙。陳其邁表示，最大努力是在立法院衝鋒陷陣，讓民進黨從在野黨變執政黨。林岱樺則說，中央接受她的建議，爭取到高雄設立體感園區。

劉世芳提問說，陳菊市長堅持公辦市地重劃，漲價歸公、全民共享，高雄市市地重劃的面積全國第一，為市庫進帳200億以上，請問各位，陳菊這個堅持會不會被改變？

趙天麟回答說，土地開發以公辦為原則，但要有彈性。陳其邁說，堅持土地正義，是他從政的基本信仰，不能因人情關說或選舉贊助，就對土地個案變更。林岱樺表示，土地開發避免利益輸送，取決於市長個人，她承諾初選絕不違法募款，當選後家人也不介入市政運作。管碧玲則說，市地重劃後的利益歸公，當選後承諾共減債100億，任內也不增加舉債。

趙天麟提問說，陳其邁曾提出遷都高雄，各參選人當選後，對高雄市有哪些原創性、突破性願景？

陳其邁回答說，他提出遷都高雄不是口號，他有信心，高雄有雙港、山海河的優越環境。林岱樺回說，推動國土空間規劃，經濟部應南遷，協助中油、中鋼、台船技術升級。管碧玲說，她提出南高屏首都生活圈，並爭取南部國際機場，走向遷都之路。劉世芳表示，最重要的是打造高雄科技產業廊帶，成立材料國際學院，橋頭科技園區等，拚經濟後，再跟中央爭取遷都高雄。

最後一位提問的陳其邁，針對高雄舉債問題，請問各參選人，高雄的財政怎麼辦？如何支應未來的交通等重大建設？

林岱樺回答說，她認為要有三步驟，包括開源、節流、檢討中央的財政劃分。管碧玲說，節流很重要，高雄市人事經費超過總預算一半，是6都最高，經常性預算也可逐步控管。劉世芳則先批柯P，以天龍國觀點批評高雄舉債，她強調高雄的舉債算中段班，舉債上限還有500多億，高雄還是要繼續建設。趙天麟說，他提出的招商引資，現金補助不能手軟，但2年後收成，高雄舉債額度可降30億。