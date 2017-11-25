高市長初選辯論》少子化、創造就業機會 5參選人各開藥方

2017-11-25 15:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨高雄市長初選首辯論會下午登場，資深媒體人鄒景雯針對高雄產業、少子化等問題提出問題，5位參選人各自提出解決方式，爭取選民認同。

鄒景雯提問指出，高雄的人口今年從第二位掉到第三，少子化、高齡化問題勢必成為未來高雄市長治理時的難題，加上高雄勞動參與率低於全台平均值面對影響城市發展的問題，請五位參選人提出如何解決這些問題的對策。

陳其邁指出，就業問題的解決，高雄不能效法台北、台中，要走自己的路，他相信自己若有機會治理高雄，他會提供優質的工作機會，讓年輕人在高雄落地生根，對於社會福利的預算，托育、幼教的部分要調整，增加年輕人生小孩的機會。

趙天麟說，到了2026年，高雄會變超高齡社會，再任它發展下去，高雄的經濟會崩潰，目前以石化為主的工業城市，他會以現金補助的方式協助產業升級，並全力招商，少子化部分，他主張提出的「168」的政策，生第1胎給1萬、生第2胎給6萬，連續2年每月給8千元，透過這樣的方式，出生率會從1點0幾上升到2點多。

劉世芳則指出，少子化是國安問題，高雄不應和台中比較，現行的國土規劃讓台灣人口從南往北移動，要取代不平衡現象，一定要建構三個核心，不只有北科 、中科，更要讓依附在南科下的路竹，變成橋頭科學區，提供多元就業機會；她也會減輕年輕父母的負擔，托老、托幼都要有社區的投入，並重申照顧關懷落弱是花媽的政見，也是她的初衷。

管碧玲表示，她有能力創造就業機會，讓年輕人願生能養，目前高雄軟體科學園區是她起死回生救回來，還增加4千多個工作機會，她當選後會設立「產業輔導團」來解決就業問題；她主張解決少子化問題要從公幼、非營利、私幼三管齊下，即使小孩讀私幼，也能享受公幼的收費，課後輔導完全免費。

最後一個回答的林岱樺則說，高雄囝仔畢業後無法在高雄找到薪資好的工作機會，她有自信改善招商環境，押升產業動能，增加優質的工作機會給高雄人；她也會從英文教育著手，讓孩子的英文能力提升，並從源頭管理空氣品質，讓高雄更能吸引年輕人常駐。